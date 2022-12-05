В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Авторы Escape from Tarkov продолжили «Хроники Рыжего» штурмом Лаборатории

Игромания.ру

Разработчики Escape from Tarkov из Battlestate Games выпустили очередное продолжение серии короткометражек «Хроники Рыжего».

Авторы Escape from Tarkov выпустили атмосферную короткометражку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В четвёртой главе Рыжий и Чепушила, договорившись с Глухарём, отправляются на штурм Лаборатории. Как сообщает Insider Gaming, Глухарь появится на карте в самой игре со 100% вероятностью, а Дикие смогут получить к локации свободный доступ.Прошлые главы «Хроник Рыжего» были посвящены воспоминаниям героя об отце, его встрече с «Механиком» Арсеньевичем и обыску одной из локаций TerraGroup.

Кроме того, недавно Battlestate Games представила в коротком ролике нового босса Маяка — снайпера по кличке Зрячий. На выходных был опубликован его постер.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители