Авторы Escape from Tarkov выпустили атмосферную короткометражку

В четвёртой главе Рыжий и Чепушила, договорившись с Глухарём, отправляются на штурм Лаборатории. Как сообщает Insider Gaming, Глухарь появится на карте в самой игре со 100% вероятностью, а Дикие смогут получить к локации свободный доступ.Прошлые главы «Хроник Рыжего» были посвящены воспоминаниям героя об отце, его встрече с «Механиком» Арсеньевичем и обыску одной из локаций TerraGroup.