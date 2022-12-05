Появились подробности о ремейке первой Metal Gear Solid

По информации источников испанского издания Areajugones, Konami трудится над ремейком оригинальной Metal Gear Solid. Притом выпустить игру хотят только на PS5, оставив в стороне другие платформы. Ранее Areajugones сообщало о разноцветных DualSense и раскрыло некоторые подборки PS Plus.
Автор издания отметил, что пока этому нет никаких подтверждений, поэтому лучше воспринимать информацию как слух. Также отмечается, что проект разрабатывается уже в течение многих лет. Не менее важно, что анонс должен состояться в ближайшее время, но вряд ли это произойдёт на The Game Awards 2022.
Про возрождение культовой франшизы Metal Gear Solid говорят уже годами, но никаких официальных данных предоставлено не было. Кто знает, может быть, в начале 2023 года Sony действительно объявит о разработке ремейка первой части серии.