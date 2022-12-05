В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Слух: ремейк первой Metal Gear Solid в разработке — игру выпустят только на PS5

Чемпионат.com

По информации источников испанского издания Areajugones, Konami трудится над ремейком оригинальной Metal Gear Solid. Притом выпустить игру хотят только на PS5, оставив в стороне другие платформы. Ранее Areajugones сообщало о разноцветных DualSense и раскрыло некоторые подборки PS Plus.

Появились подробности о ремейке первой Metal Gear Solid
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автор издания отметил, что пока этому нет никаких подтверждений, поэтому лучше воспринимать информацию как слух. Также отмечается, что проект разрабатывается уже в течение многих лет. Не менее важно, что анонс должен состояться в ближайшее время, но вряд ли это произойдёт на The Game Awards 2022.

Про возрождение культовой франшизы Metal Gear Solid говорят уже годами, но никаких официальных данных предоставлено не было. Кто знает, может быть, в начале 2023 года Sony действительно объявит о разработке ремейка первой части серии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители