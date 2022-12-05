Вышли видео о новом анемо-герое Genshin Impact

Разработчики из miHoYo (HoYoverse) выпустили свежие ролики Genshin Impact, тизер и демо, посвящённые новому пятизвёздочному анемо-герою Страннику.
«Скиталец, личность которого остаётся загадкой. Носит одежды горного отшельника, но высказываниями и действиями на ищущих просветления совсем не похож».
Странник является персонажем дальнего боя, который способен перемещаться и сражаться в воздухе. С помощью элементального навыка он взмывает в воздух и входит в состояние Избранник ветра, приобретая куго-рёку. Пока куго-рёку не исчерпается, Странник может парить в воздухе и использовать усиленные атаки с увеличенной зоной поражения.
«Бесчисленные ночи поисков и наваждения...
Каков смысл идти против лихих ветров в угрюмой печали?»
Странник станет доступен вместе с обновлением 3.3 под названием «Всё зримое - явь, всё сущее - тлен», релиз которого запланирован на 7 декабря. При этом браузерное событие нового персонажа уже началось.
Тизер о прошлом героя
Демо Странника
Кстати, недавно Genshin Impact стала игрой года среди пользователей «ВКонтакте». А издатели игры отметились тем, что объявили войну утечкам, выслав повестку Discord.