Вышли видео о новом анемо-герое Genshin Impact

«Скиталец, личность которого остаётся загадкой. Носит одежды горного отшельника, но высказываниями и действиями на ищущих просветления совсем не похож».

Странник является персонажем дальнего боя, который способен перемещаться и сражаться в воздухе. С помощью элементального навыка он взмывает в воздух и входит в состояние Избранник ветра, приобретая куго-рёку. Пока куго-рёку не исчерпается, Странник может парить в воздухе и использовать усиленные атаки с увеличенной зоной поражения.