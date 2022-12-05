NFS Unbound и The Callisto Protocol проиграли Darktide в чарте Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 28 ноября по 4 декабря. Уже по традиции лидером недели стал Steam Deck, а на втором месте расположился новый кооперативный экшен Warhammer 40,000: Darktide. Он без проблем обошёл в чарте расхваленную критиками и игроками гонку Need for Speed Unbound (восьмое место) и космический хоррор The Callisto Protocol (четвёртое и пятое место), который вышел на ПК с массой технических проблем.