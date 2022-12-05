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25 минут назад

NFS Unbound и The Callisto Protocol проиграли Darktide в чарте Steam

Чемпионат.comиещё 1

Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 28 ноября по 4 декабря. Уже по традиции лидером недели стал Steam Deck, а на втором месте расположился новый кооперативный экшен Warhammer 40,000: Darktide. Он без проблем обошёл в чарте расхваленную критиками и игроками гонку Need for Speed Unbound (восьмое место) и космический хоррор The Callisto Protocol (четвёртое и пятое место), который вышел на ПК с массой технических проблем.

NFS Unbound и The Callisto Protocol проиграли Darktide в чарте Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На третьем месте топа расположился шутер Call of Duty: Modern Warfare 2, на шестом — вестерн Red Dead Redemption 2. Ролевой экшен Cyberpunk 2077 захватил седьмую строчку, а гарнитура Valve Index VR Kit — девятую.

Чарт продаж в Steam с 28 ноября по 4 декабря:

  • Steam Deck;
  • Warhammer 40,000: Darktide (новинка);
  • Call of Duty: Modern Warfare 2;
  • The Callisto Protocol Day One Edition (новинка);
  • The Callisto Protocol (новинка);
  • Red Dead Redemption 2;
  • Cyberpunk 2077;
  • Need for Speed Unbound (новинка);
  • Valve Index VR Kit;
  • Call of Duty: Modern Warfare 2 — Vault Edition.
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