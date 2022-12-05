Игроки в восторге от новой графики в Fortnite

Вчера в Fortnite стартовала новая глава, одной из отличительных особенностей которой стал переход королевской битвы на новую версию движка — Unreal Engine 5.1. Улучшения доступны только на ПК, PS5 и Xbox Series.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самых интересных улучшения два — это глобальное освещение Lumen и систему виртуальной геометрии Nanite. Вместе они создают абсолютно новую графику для королевской битвы. Если с глобальным освещением всё примерно понятно, то Nanite чуть сложнее.

Если совсем просто, эта технология самостоятельно упрощает любые объекты таким образом, чтобы вдалеке они выглядели хорошо, но потребляли меньше памяти — и чем ближе они становились, тем детальнее и лучше выглядели. Но чтобы всё это происходило незаметно для игрока.

Принцип технологии не новый — даже наоборот, подобным пользуются уже во всех играх. Но тут отличается суть: раньше разработчики самостоятельно создавали все виды упрощённых моделей и переходы между ними выглядели чрезмерно заметно. С Nanite всё совершенно не так. Она упрощает жизнь всем.

В общем, совокупно обе технологии заметно подняли уровень графики в Fortnite. Настолько, что многие или решили вернуться в королевскую битву, или вообще впервые попробовать её. Вот что говорить Джон Линнерман из Digital Foundry.

Новое обновление Fortnite впечатляет. Настолько, что так меня убедили сыграть в Fortnite — и это уже огромное достижение. Освещение через Lumen выглядит потрясающе.

DARK1X

DARK1X

Аналитика Benji-Sales также масштабное обновление окончательно убедило сыграть. А вот другие сравнения игры от блогера videotech.

VIDEOTECH_

VIDEOTECH_