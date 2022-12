Вышел новый трейлер сериала по мотивам игры The Last of Us

В сети опубликовали новый трейлер сериала по мотивам одноименной игры "Одни из нас" (The Last of Us). Видео доступно на YouTube-канале HBO Max.

Сериал должен выйти на HBO и HBO Max уже 15 января 2023 года. В первом сезоне покажут девять эпизодов. Ранее на официальном сайте HBO на странице сериала "The Last Of Us" появилась точная дата выхода проекта. До этого стриминговая платформа выпустила тизер первого сезона сериала по игре "The Last of Us".