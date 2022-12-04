Вышел новый трейлер сериала по мотивам игры The Last of Us

В сети опубликовали новый трейлер сериала по мотивам одноименной игры "Одни из нас" (The Last of Us). Видео доступно на YouTube-канале HBO Max.

Фото: HBO Max HBO Max

В центре сюжета - несколько персонажей, которые остались последними выжившими в результате распада общества из-за инфекционного заболевания. Главными персонажами являются контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя девочка по имени Элли (Белла Рамзи), которую он должен вывести за пределы охраняемой территории.