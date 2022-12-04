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53 минуты назад

Вышел новый трейлер сериала по мотивам игры The Last of Us

Газета.Ruиещё 1

В сети опубликовали новый трейлер сериала по мотивам одноименной игры "Одни из нас" (The Last of Us). Видео доступно на YouTube-канале HBO Max.

Вышел новый трейлер сериала по мотивам игры The Last of Us
Фото: HBO MaxHBO Max

В центре сюжета - несколько персонажей, которые остались последними выжившими в результате распада общества из-за инфекционного заболевания. Главными персонажами являются контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя девочка по имени Элли (Белла Рамзи), которую он должен вывести за пределы охраняемой территории.

Сериал должен выйти на HBO и HBO Max уже 15 января 2023 года. В первом сезоне покажут девять эпизодов. Ранее на официальном сайте HBO на странице сериала "The Last Of Us" появилась точная дата выхода проекта. До этого стриминговая платформа выпустила тизер первого сезона сериала по игре "The Last of Us".

Игры,Педро Паскаль,
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