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4 часа назад

Издатели Genshin Impact объявили войну утечкам и выслали повестку Discord

Игромания.ру

Компания Cognosphere, издатель популярной ролевой игры Genshin Impact, подала в суд DMCA-жалобу в адрес сервиса Discord. От платформы требуют выдачи личных данных пользователя Ubatcha, ведущего канала Wangsheng Funeral Parlor с 272 тысячами подписчиков. Он — один из самых известных источников утечек по Genshin Impact.

Издатели Genshin Impact объявили войну утечкам и выслали повестку Discord
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Каналы Wangsheng Funeral Parlor и Genshin Impact Leaks неоднократно получали жалобы на нарушение авторских прав, и теперь Cognosphere переводит разбирательства в судебные иски. От руководства Discord требуют сообщить настоящее имя, адрес, телефон и все электронные почты, связанные с аккаунтом Ubatcha.

Во заявке отмечается, что «полученная информация будет использоваться только в целях защиты прав, предоставленных Cognosphere в соответствии с Законом об авторском праве». Вопрос только в том, насколько соответствуют действительности предоставленные Discord личные данные Ubatcha.

Судебные иски против утечек не новы для MiHoYo. В сентябре 2021 года компания подала иск против китайской платформы Bilibili с требованием раскрыть личности 11 различных пользователей. Два месяца спустя семи из них предъявили иск на 500 тысяч иен (71 тысяча долларов США). Тогда же по требованию MiHoYo был закрыт популярный ресурс Genshin Impact Honey Hunter.

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