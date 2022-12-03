Издатели Genshin Impact объявили войну утечкам и выслали повестку Discord

Компания Cognosphere, издатель популярной ролевой игры Genshin Impact, подала в суд DMCA-жалобу в адрес сервиса Discord. От платформы требуют выдачи личных данных пользователя Ubatcha, ведущего канала Wangsheng Funeral Parlor с 272 тысячами подписчиков. Он — один из самых известных источников утечек по Genshin Impact.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Каналы Wangsheng Funeral Parlor и Genshin Impact Leaks неоднократно получали жалобы на нарушение авторских прав, и теперь Cognosphere переводит разбирательства в судебные иски. От руководства Discord требуют сообщить настоящее имя, адрес, телефон и все электронные почты, связанные с аккаунтом Ubatcha.

Во заявке отмечается, что «полученная информация будет использоваться только в целях защиты прав, предоставленных Cognosphere в соответствии с Законом об авторском праве». Вопрос только в том, насколько соответствуют действительности предоставленные Discord личные данные Ubatcha.