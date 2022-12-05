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27 минут назад

В The Callisto Protocol нашли отсылку на PUBG

Чемпионат.comиещё 4

Ещё задолго до выхода The Callisto Protocol сообщалось, что игра станет частью вселенной популярной королевской битвы PUBG: Battleground. В итоге от совмещения вселенных отказались, но в хоррор всё равно поместили некоторые отсылки к шутеру.

В The Callisto Protocol нашли отсылку на PUBG
Фото: PUNISHER6791PUNISHER6791

Игроки в Steam обратили внимание на интересные находки. Так, в некоторых локациях геймеры нашли шлем, который надет на персонаже PUBG. Нет никаких сомнений в том, что это именно тот шлем c обложки королевской битвы.

PUNISHER6791
KRAFTON

The Callisto Protocol вышла 2 декабря на всех актуальных платформах, однако ПК-версия получилась одной из самых ужасных. Всё дело в плохой оптимизации. Кстати, глава разработки проекта Глен Скофилд уже объяснил причину, из-за которой ПК-версия так настрадалась.

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