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53 минуты назад

В трейлере церемонии Game Awards показали лучшие игры 2022 года

Газета.Ruиещё 4

Организаторы церемонии Game Awards 2022 опубликовали трейлер мероприятия, в котором показали лучшие игры уходящего года. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале церемонии.

В трейлере Game Awards показали лучшие игры 2022 года
Фото: Газета.ruГазета.ru

В ролике можно увидеть кадры таких проектов, как Elden Ring, God of War: Ragnarok, Stray, Call of Duty: Modern Warfare 2, A Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village: Shadow of Rose, Quarry и многих других. Все они стали номинантами премии и будут бороться друг с другом в разных номинациях.

Впервые в истории Game Awards отдельная номинация будет посвящена экранизациям. В этом году на победу претендуют «Анчартед: На картах не значится», «Соник 2 в кино», «Аркейн», «Шоу Чашека!» и «Киберпанк: Бегущие по краю».

Кроме того, организатор церемонии Джефф Кили пообещал анонсы 30-40 новых игр.

Церемония Game Awards 2022 стартует 9 декабря в 3:30 по московскому времени.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Need for Speed Unbound стала лучшей за последние 10 лет игрой в серии по версии Metacritic. Она получила 80 баллов из 100 возможных.

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