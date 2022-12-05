В трейлере Game Awards показали лучшие игры 2022 года

Организаторы церемонии Game Awards 2022 опубликовали трейлер мероприятия, в котором показали лучшие игры уходящего года. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале церемонии.

Фото: Газета.ru Газета.ru

В ролике можно увидеть кадры таких проектов, как Elden Ring, God of War: Ragnarok, Stray, Call of Duty: Modern Warfare 2, A Plague Tale: Requiem, Resident Evil Village: Shadow of Rose, Quarry и многих других. Все они стали номинантами премии и будут бороться друг с другом в разных номинациях.

Впервые в истории Game Awards отдельная номинация будет посвящена экранизациям. В этом году на победу претендуют «Анчартед: На картах не значится», «Соник 2 в кино», «Аркейн», «Шоу Чашека!» и «Киберпанк: Бегущие по краю».

Кроме того, организатор церемонии Джефф Кили пообещал анонсы 30-40 новых игр.

Церемония Game Awards 2022 стартует 9 декабря в 3:30 по московскому времени.