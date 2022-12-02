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11 минут назад

В CD Projekt RED вспомнили о вырезанном моменте из "Ведьмака 3" с гениталиями Геральта

Газета.Ru

Ведущий дизайнер квестов CD Projekt RED Филипп Вебер в своих соцсетях рассказал, что разработчики долго спорили, следует ли им показывать в «Ведьмаке 3» полностью голого Геральта. Об этом сообщает портал PlayGround.

Создатели «Ведьмака» рассказали о планах показать гениталии Геральта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все еще помню тему, растянувшуюся на 100 с лишним сообщений в «оффтопе» нашей корпоративной почты во время разработки «Ведьмака 3», где люди обсуждали, показывать ли нам пенис Геральта в бадье. Я был за!» — признался Вебер.

В то же время на форуме Reddit в ходе сессии ответов на вопросы фанатов режиссер аниме Cyberpunk: Edgerunners Хироюки Имаиси заявил, что в шоу хотели показать гениталии главного героя Дэвида, но им не позволили. Сериал разрабатывался компанией Studio Trigger совместно с CD Projekt для Netflix.

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