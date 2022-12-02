Специалисты назвали версию The Callisto Protocol для PS5 самой удачной

Digital Foundry протестировала работу The Callisto Protocol на PS5, Xbox Series и ПК. Хоррор разработали на последней версии Unreal Engine 4. По словам специалистов, это одна из самых красивых игр, разработанных на этом движке.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Эксперты отдельно похвалили мимику, анимации и детальную прорисовку персонажей. По их словам, герои ощущаются живыми и идеально вписывающимися в мир игры. Им понравилась и реализованная трассировка лучей — причём она хорошо работает и на PS5 с Xbox Series, и на ПК. Но именно на консоли Sony технологию реализовали лучше всего. Тени тоже получились плотными и «погружающими» в атмосферу холодного космоса и тягучего ужаса.

В режиме «Производительность» игра выдаёт стабильные 60 FPS на Xbox Series X и PS5 (на Xbox Series S игра выдаёт всего 30 FPS). Но на PlayStation фреймрейт изредка проседает до 50-ти. А до выхода патча первого дня количество кадров на платформе Microsoft могло упасть до 30-ти. Апдейт устранил проблему, но не до конца.

ПК-версия The Callisto Protocol ввергла Digital Foundry в уныние. По их словам, игра виснет и тормозит даже на мощном железе — эксперт тестировал игру на ПК с материнской платой Core i9 12900K и видеокартой RTX 4090. Причём просадки и зависания продолжаются даже при повторном прохождении одного и того же места.