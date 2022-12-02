Специалисты назвали версию The Callisto Protocol для PS5 самой удачной

Digital Foundry протестировала работу The Callisto Protocol на PS5, Xbox Series и ПК. Хоррор разработали на последней версии Unreal Engine 4. По словам специалистов, это одна из самых красивых игр, разработанных на этом движке.
Эксперты отдельно похвалили мимику, анимации и детальную прорисовку персонажей. По их словам, герои ощущаются живыми и идеально вписывающимися в мир игры. Им понравилась и реализованная трассировка лучей — причём она хорошо работает и на PS5 с Xbox Series, и на ПК. Но именно на консоли Sony технологию реализовали лучше всего. Тени тоже получились плотными и «погружающими» в атмосферу холодного космоса и тягучего ужаса.
ПК-версия The Callisto Protocol ввергла Digital Foundry в уныние. По их словам, игра виснет и тормозит даже на мощном железе — эксперт тестировал игру на ПК с материнской платой Core i9 12900K и видеокартой RTX 4090. Причём просадки и зависания продолжаются даже при повторном прохождении одного и того же места.
Digital Foundry не рекомендует играть в The Callisto Protocol на ПК, а версии для консолей считает достаточно качественными. Игра доступна на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 и на ПК.