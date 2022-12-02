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42 минуты назад

Специалисты назвали версию The Callisto Protocol для PS5 самой удачной

Чемпионат.comиещё 1

Digital Foundry протестировала работу The Callisto Protocol на PS5, Xbox Series и ПК. Хоррор разработали на последней версии Unreal Engine 4. По словам специалистов, это одна из самых красивых игр, разработанных на этом движке.

Специалисты назвали версию The Callisto Protocol для PS5 самой удачной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эксперты отдельно похвалили мимику, анимации и детальную прорисовку персонажей. По их словам, герои ощущаются живыми и идеально вписывающимися в мир игры. Им понравилась и реализованная трассировка лучей — причём она хорошо работает и на PS5 с Xbox Series, и на ПК. Но именно на консоли Sony технологию реализовали лучше всего. Тени тоже получились плотными и «погружающими» в атмосферу холодного космоса и тягучего ужаса.

В режиме «Производительность» игра выдаёт стабильные 60 FPS на Xbox Series X и PS5 (на Xbox Series S игра выдаёт всего 30 FPS). Но на PlayStation фреймрейт изредка проседает до 50-ти. А до выхода патча первого дня количество кадров на платформе Microsoft могло упасть до 30-ти. Апдейт устранил проблему, но не до конца.

ПК-версия The Callisto Protocol ввергла Digital Foundry в уныние. По их словам, игра виснет и тормозит даже на мощном железе — эксперт тестировал игру на ПК с материнской платой Core i9 12900K и видеокартой RTX 4090. Причём просадки и зависания продолжаются даже при повторном прохождении одного и того же места.

Digital Foundry не рекомендует играть в The Callisto Protocol на ПК, а версии для консолей считает достаточно качественными. Игра доступна на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 и на ПК.

Игры,Microsoft,
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