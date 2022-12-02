В России готовят возрастную маркировку игр

Как сообщило издание «Коммерсантъ», правительство работает над системой возрастной маркировки видеоигр. Её планируют уже в этом году внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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Система рейтингов существует в игровой индустрии уже давно, к примеру, в 39 странах Европы с 2003 года используют PEGI (Pan European Game Information). А в США и Канаде в 1994 году ввели рейтинг ESRB (Entertainment Software Rating Board).

В российском законодательстве законом «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» предусмотрена возрастная маркировка контента. Однако она охватывает всю информационную продукцию, включая базы данных. А классификацию видеоигр должны осуществлять их создатели или издатели, госорганы могут лишь рассмотреть уже выпущенную игру.

Видеоигры — это не только информация как таковая, но и процесс взаимодействия с ней: использование игровых механик, тех или иных действий и так далее. Из-за этого широкой практики применения этого ФЗ к играм сейчас нет.

Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов

Впрочем, введение дополнительного регулирования может отрицательно сказаться на игровых студиях и издательствах, так как потребует расширять юридические департаменты для проверки разработок.