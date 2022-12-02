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59 минут назад

Шутер Hell Let Loose стал бесплатным на выходные

Игромания.ру

Хардкорный шутер от первого лица Hell Let Loose о Второй мировой войне стал временно бесплатным в Steam. Игроки могут знакомиться с ним в течение двух дней, акция завершится 5 декабря. А с 8 по 12 декабря бесплатный доступ будет открыт на консолях.

Шутер Hell Let Loose стал бесплатным на выходные
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Помимо этого, все желающие могут купить игру и дополнения к ней со скидкой. Обычное издание стало дешевле на треть, а Anniversary Edition с семью расширениями продаётся за полцены. Однако покупка не доступна с территории России и приравненных к ней регионов.

Акцию создатели Hell Let Loose приурочили к скорому релизу ещё одного дополнения, Burning Snow. Оно выйдет 6 декабря на PC, PlayStation 5 и Xbox Series и откроет зимнюю карту пригородов Харькова, огнемёты, коктейли Молотова, вездеходы, в том числе Willys, Kubelwagen, Газ-67, а также советский легкий танк Т-70.

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