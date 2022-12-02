Шутер Hell Let Loose стал бесплатным на выходные

Хардкорный шутер от первого лица Hell Let Loose о Второй мировой войне стал временно бесплатным в Steam. Игроки могут знакомиться с ним в течение двух дней, акция завершится 5 декабря. А с 8 по 12 декабря бесплатный доступ будет открыт на консолях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Помимо этого, все желающие могут купить игру и дополнения к ней со скидкой. Обычное издание стало дешевле на треть, а Anniversary Edition с семью расширениями продаётся за полцены. Однако покупка не доступна с территории России и приравненных к ней регионов.