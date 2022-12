Лучшие игры 2022 года: от Immortality до Elden Ring

2022 год практически подошел к концу, и совсем скоро состоится The Game Awards — иными словами, игровая индустрия подводит традиционные итоги. Мы собрали десять самых высоко оцененных игр года по версии Metacritic.

Фото: Studio MDHR Studio MDHR

Immortality — 88 баллов

Сэм Барлоу, автор экспериментальных FMV-триллеров Her Story и Telling Lies, отметился релизом Immortality — своего самого амбициозного проекта на сегодняшний день. Это комплексная, весьма запутанная история о судьбе начинающей актрисы, которая рассказывается через призму трех фильмов. Игроку предстоит восстановить эти ленты по фрагментам, постепенно раскрывая не только сюжеты самих фильмов, но и то, что происходило за кадром: интриги актеров, тайны их личной жизни, махинации продюсеров. Immortality придется по душе каждому поклоннику кинематографа благодаря великолепной постановке, отличной актерской игре и сюжету — критике чаще всего подвергался разве что рудиментарный, немного раздражающий геймплей.

Half Mermaid

NORCO — 89 баллов

NORCO — это завораживающий союз южной готики, космического хоррора и киберпанка в антураже провинциальной Америки. Игра рассказывает историю молодого человека, сбежавшего из крохотного нефтедобывающего городка в поисках лучшей жизни: из-за гибели матери, страдавшей от рака, он возвращается домой, чтобы отыскать пропавшего брата. NORCO мастерски погружает игрока в меланхолию, абсурд и беспросветный мрак индустриальной глубинки, и это ощущение наверняка знакомо любому, кто вырос в промышленных городах. Если вы любите самобытный визуальный стиль и блестяще написанные тексты, этот point-and-click текст вряд ли разочарует — он вполне претендует на литературное произведение.

Raw Fury

Neon White — 90 баллов

Neon White оказалась, пожалуй, самым неожиданным сюрпризом 2022 года. Эксцентричный экшен-платформер, сочетающий элементы FPS и визуальной новеллы, покорил не только критиков, но и обычных геймеров, получив 98% положительных отзывов в Steam. Neon White — это скорость, стиль и жесткий электронный саундтрек, который идеально ложится на динамичный геймплей. Претензии критиков, как правило, затрагивают лишь сюжет, изобилующий (нарочно или нет) штампами из аниме.

Annapurna Interactive

The Legend of Heroes: Trails from Zero — 90 баллов

Серия Trails пользуется популярностью на родине в Японии, однако за рубежом этот культовый цикл JRPG считается, прямо скажем, нишевым. На Западе игры серии выходят с большой задержкой, но это не мешает им получать высокие оценки: Trails from Zero, например, изначально вышла аж 12 лет назад. Однако свежий ремастер оригинальной игры, дополненный профессиональным переводом на английский, все равно был крайне тепло встречен публикой.

NIS America

Cuphead: The Delicious Last Course — 92 балла

Долгожданное дополнение для Cuphead ни капли не разочаровало: геймеры получили именно то, о чем и просили — еще больше великолепно нарисованных уровней, противников и смешных боссов. The Delicious Last Course легко упрекнуть в том, что оно просто повторяет достижения базовой игры, но даже это можно назвать монументальным трудом. Studio MDHR не просто показала свое мастерство — она сделала это дважды, не уронив планку качества. Обязательная покупка для любого фаната приключений Чашека и Кружека.

Studio MDHR

Rogue Legacy 2 — 90 баллов

Оригинальная Rogue Legacy в свое время была одним из первых независимых «рогаликов»: она вышла задолго до того, как жанр обрел широкую популярность в кругах инди-разработчиков. Первая часть была амбициозной, но имела ряд серьезных недостатков — и продолжение исправило практически каждый из них. Rogue Legacy 2 — это огромная, разнообразная, крайне качественная игра, которая вполне претендует на титул главного таймкиллера 2022 года. Изучение бесконечного замка на протяжении целых поколений рыцарей способно затянуть на сотни часов.

Cellar Door Games

Xenoblade Chronicles 3 — 89 баллов

Xenoblade Chronicles 3 реабилитировала после весьма спорного сиквела. Третья часть цикла не только серьезно переосмыслила механики, но и поставила эффектную точку в сюжете, объединив события предыдущих игр в единую историю. Правда, по меркам JRPG, которая вышла эксклюзивно на Nintendo Switch, третья Xenoblade Chronicles выдалась, пожалуй, чрезмерно амбициозной в технологическом плане: железо консоли физически не может позволить себе графику, на которую рассчитывали разработчики.

Nintendo

The Stanley Parable: Ultra Deluxe — 93 балла

Десять лет назад The Stanley Parable перевернула представления о том, чем могут быть видеоигры — и как они способны рассказывать истории через диалог с пользователем. Переиздание Ultra Deluxe априори не могло повторить столь дерзкий подвиг, поэтому разработчики воспользовались случаем, чтобы поразмышлять о других вопросах: преимущественно о том, как за эти годы изменилась игровая индустрия. Диалог получился немного самодовольным и назидательным, но по-прежнему истерически смешным.

Crows Crows Crows

God of War: Ragnarok — 94 балла

Продолжение перезапущенной God of War было одной из самых ожидаемых игр 2022 года, и оно оправдало возложенные надежды. Ragnarok стала достойным финалом скандинавской саги о старом боге войны и его сыне: практически все полюбившиеся персонажи завершили свое путешествие, почти все сюжетные вопросы получили ответы. Инноваций в плане геймплейных механик или повествования не состоялось, но никто и не ожидал от сиквела новизны — от него ждали эмоциональной кульминации. Именно это мы и получили.

Sony

Elden Ring — 96 баллов

Наверное, никто не сомневался, что феноменальный долгострой FromSoftware обречен стать главной игрой года. Каждый раз, когда Хидетака Миядзаки и его команда выпускают очередной проект, о нем говорят (и подражают ему) годами — и Elden Ring точно не будет исключением. Студия, которая никогда раньше не пробовала себя в создании полноценных открытых миров, с же первой попытки превзошла большинство именитых разработчиков.

Bandai Namco