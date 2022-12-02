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45 минут назад

Capcom подтвердила январский релиз Monster Hunter Rise на PlayStation и Xbox

Игромания.ру

Capcom представила трейлер новых версий Monster Hunter Rise, подтвердив утечку и слухи, что игра 20 января появится на PlayStation и Xbox — в том числе в Game Pass.

Monster Hunter Rise идёт в Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На PS5 и Xbox Series X игра будет поддерживать 4К и 60 FPS и 3D Audio (на Xbox One — весной). Кроме того, авторы напомнили про грядущее расширение Sunbreak, которое станет доступно на платформах весной 2023 года.

На данный момент Rise можно запустить на Nintendo Switch и PC (Steam), где то самое дополнение Sunbreak появилось ещё в июне. Кстати, к концу прошлого сентября продажи Rise уже перевалили за 11 млн — игра изначально вышла в марте 2021 года.

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