Monster Hunter Rise идёт в Game Pass

Capcom представила трейлер новых версий Monster Hunter Rise, подтвердив утечку и слухи, что игра 20 января появится на PlayStation и Xbox — в том числе в Game Pass.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На PS5 и Xbox Series X игра будет поддерживать 4К и 60 FPS и 3D Audio (на Xbox One — весной). Кроме того, авторы напомнили про грядущее расширение Sunbreak, которое станет доступно на платформах весной 2023 года.