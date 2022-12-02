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1 час назад

МТС начнёт платить владельцам компьютеров за аренду мощностей для игр. Сколько можно заработать

Ferra.ru

МТС запустит сервис, который позволит владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче компьютерных мощностей в аренду геймерам. Последние смогут благодаря этому запускать требовательные игры даже на своих слабых машинах и смартфонах. Речь в общем-то об облачном гейминге.

МТС предложил геймерам сдавать свои компьютеры в аренду другим игрокам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сам МТС намерен зарабатывать на комиссии, которую будет брать с пользователей — 20%. Новый сервис называется Fog Play.

Чтобы сдавать ПК в аренду, нужно убедиться, что он соответствует следующим требованиям: видеокарта NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость соединения от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.

На сайте Fog Play указано, что аренда стоит 13-19 рублей в час. То есть один ПК может приносить около 5000 рублей в месяц. Правда, если арендатору качество соединения покажется недостаточно хорошим, он может завершить сеанс в первые пять минут после запуска и получить деньги обратно.

Игры,МТС,
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