МТС предложил геймерам сдавать свои компьютеры в аренду другим игрокам

МТС запустит сервис, который позволит владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче компьютерных мощностей в аренду геймерам. Последние смогут благодаря этому запускать требовательные игры даже на своих слабых машинах и смартфонах. Речь в общем-то об облачном гейминге.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сам МТС намерен зарабатывать на комиссии, которую будет брать с пользователей — 20%. Новый сервис называется Fog Play.

Чтобы сдавать ПК в аренду, нужно убедиться, что он соответствует следующим требованиям: видеокарта NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость соединения от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.