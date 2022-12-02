The Callisto Protocol получит хардкорный режим

Сегодня состоялся релиз хоррора The Callisto Protocol. Игру приняли неоднозначно, а ПК-версия оказалась слишком проблемной с технической точки зрения. Со всеми подробностями можно ознакомиться в наших материалах, а разработчики проекта уже рассказали о его будущем.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Так, 7 февраля 2023 года хоррор получит «Новую игру+» и хардкорный режим. Также покупателям сезонного пропуска дадут коллекцию скинов. С марта тайтл начнёт получать бандлы Contagion и Riot, а летом ожидается некий сюжетный контент.

Деталями авторы обещали поделиться в ближайшее время. Вероятно, подробнее расскажут о сюжетном контенте, скинах и прочем.

KRAFTON