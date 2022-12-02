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29 минут назад

Видео: так выглядит фотореалистичный Ведьмак 3 с более сотней модов

Ferra.ru

Не так давно CDPR анонсировали некстген-версию третьего «Ведьмака», пообещав в ней улучшенную графику. И если владельцы консолей текущего поколения и вправду могут порадоваться за приятный сюрприз, то ПК-игроков этим вряд ли удивишь.

Блогер показал, как выглядит «Ведьмак 3» с более сотней модов
Фото: YouTube / Digital DreamsYouTube / Digital Dreams

В очередной раз убедиться в подобном можно, посмотрев свежий ролик на YouTube-канале Digital Dreams. Блогер показал, как выглядит The Witcher 3: Wild Hunt, поверх которой установлено более сотни модов, направленных на улучшение графики в игре.

Запущен тайтл на компьютере с процессором AMD Ryzen 9 7950X, самой мощной на сегодняшний день видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что даже несмотря на то, что в ролике демонстрируется игра с включённой трассировкой лучей в разрешении 4К, она выдаёт стабильные 60 кадров в секунду:

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