Блогер показал, как выглядит «Ведьмак 3» с более сотней модов

Не так давно CDPR анонсировали некстген-версию третьего «Ведьмака», пообещав в ней улучшенную графику. И если владельцы консолей текущего поколения и вправду могут порадоваться за приятный сюрприз, то ПК-игроков этим вряд ли удивишь.

Фото: YouTube / Digital Dreams YouTube / Digital Dreams

В очередной раз убедиться в подобном можно, посмотрев свежий ролик на YouTube-канале Digital Dreams. Блогер показал, как выглядит The Witcher 3: Wild Hunt, поверх которой установлено более сотни модов, направленных на улучшение графики в игре.

Запущен тайтл на компьютере с процессором AMD Ryzen 9 7950X, самой мощной на сегодняшний день видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти.