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1 час назад

BOE представила первый в мире дисплей для игрового ноутбука с частотой обновления 600 Гц

MobiDevices

На конференции World Display Industry Conference в Китае компания BOE представила игровые дисплеи следующего поколения с первой в мире панелью, обладающей сверхвысокой частотой обновления 600 Гц.

Представлен первый в мире дисплей на 600 Гц
Фото: MobiDevicesMobiDevices

О спецификациях нового дисплея известно немного. ЖК-панель диагональю 16 дюймов имеет соотношение сторон 16:10 и частоту обновления 600 Гц. В экране используется инновационный процесс объединительной платы из оксида, созданный BOE. Показанный ноутбук с новым экраном оснащён графическим процессором NVIDIA RTX, хотя спецификации процессора также отсутствуют. К сожалению, это все, что известно, хотя на прилагаемом изображении видно, что панель размещена в ультратонком корпусе с почти безрамочным дизайном.

BOE также продемонстрировала большой 75-дюймовый телевизор сверхвысокой чёткости вместе с небольшим 16-дюймовым игровым ноутбуком, использующим ту же технологию отображения под брендом ADS Pro, и, хотя характеристики не являются взаимозаменяемыми, это может дать представление о том, чего ожидать от 16-дюймовой панели с точки зрения визуального качества.

ТВ поддерживает 99,5% охват цветовой гаммы DCI-P3, а также имеет высококонтрастный коэффициент 3000:1. Кроме того, он также использует разработанную BOE технологию супер-разделения множителей HSR, которая, по утверждению компании, значительно улучшает чёткость и плавность изображения.

Кроме того, компания продемонстрировала 34-дюймовую сверхширокую панель с частотой обновления 165 Гц, сертифицированную технологией HDR1000, имеющую сверхвысокий коэффициент контрастности 100 000:1 и время отклика 1 мс. Ещё одной интересной новинкой китайского производителя дисплеев стал 17,3-дюймовый складной OLED-дисплей для ноутбука с цветовой гаммой DCI-P3 до 100%. Судя по всему, они будут поставляться исключительно для компании Asus.

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