Представлен первый в мире дисплей на 600 Гц

На конференции World Display Industry Conference в Китае компания BOE представила игровые дисплеи следующего поколения с первой в мире панелью, обладающей сверхвысокой частотой обновления 600 Гц.

Фото: MobiDevices MobiDevices

О спецификациях нового дисплея известно немного. ЖК-панель диагональю 16 дюймов имеет соотношение сторон 16:10 и частоту обновления 600 Гц. В экране используется инновационный процесс объединительной платы из оксида, созданный BOE. Показанный ноутбук с новым экраном оснащён графическим процессором NVIDIA RTX, хотя спецификации процессора также отсутствуют. К сожалению, это все, что известно, хотя на прилагаемом изображении видно, что панель размещена в ультратонком корпусе с почти безрамочным дизайном.

BOE также продемонстрировала большой 75-дюймовый телевизор сверхвысокой чёткости вместе с небольшим 16-дюймовым игровым ноутбуком, использующим ту же технологию отображения под брендом ADS Pro, и, хотя характеристики не являются взаимозаменяемыми, это может дать представление о том, чего ожидать от 16-дюймовой панели с точки зрения визуального качества.

ТВ поддерживает 99,5% охват цветовой гаммы DCI-P3, а также имеет высококонтрастный коэффициент 3000:1. Кроме того, он также использует разработанную BOE технологию супер-разделения множителей HSR, которая, по утверждению компании, значительно улучшает чёткость и плавность изображения.