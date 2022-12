Стартовало голосование «Выбор игроков» на The Game Awards

Стартовал второй этап голосования в рамках The Game Awards за проекты в номинации «Выбор игроков». Напомним, что здесь лучшую игру выбирают сами фанаты.

Голосование проходит в трёх этапах. С каждым разом количество номинантов и возможных голосов сокращается. Согласно предварительным результатам голосования, с большим отрывом лидирует Sonic Frontiers. На последних местах оказались Sifu и Horizon: Forbidden West. Сейчас отдать свой голос можно за: Elden Ring; God of War: Ragnarok; Sonic Frontiers; Stray; Minecraft; Horizon: Forbidden West; Cult of the Lamb; Xenoblade Chronicles 3; Genshin Impact; Sifu.