Стартовало голосование «Выбор игроков» на The Game Awards

Стартовал второй этап голосования в рамках The Game Awards за проекты в номинации «Выбор игроков». Напомним, что здесь лучшую игру выбирают сами фанаты.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Голосование проходит в трёх этапах. С каждым разом количество номинантов и возможных голосов сокращается. Согласно предварительным результатам голосования, с большим отрывом лидирует Sonic Frontiers. На последних местах оказались Sifu и Horizon: Forbidden West. Сейчас отдать свой голос можно за: Elden Ring; God of War: Ragnarok; Sonic Frontiers; Stray; Minecraft; Horizon: Forbidden West; Cult of the Lamb; Xenoblade Chronicles 3; Genshin Impact; Sifu.

Предварительные результаты голосования выглядят следующим образом: Sonic Frontiers — 22%; Genshin Impact — 13%; Elden Ring — 11%; Stray — 10%; God of War: Ragnarok — 10%; Xenoblade Chronicles 3 — 9%; Minecraft — 8%; Cult of the Lamb — 7%; Sifu — 5%; Horizon: Forbidden West — 5%.

Третий этап голосования «Выбор игроков» откроется 5 декабря. А победителя мы сможем узнать уже 8 декабря, в ходе церемонии награждения The Game Awards. В 2021 году в пользовательском голосовании за лучшую игру победила Halo Infinite.

Напомним, что на The Game Awards 2022, помимо прочих сюрпризов, ожидается выступление продюсера Final Fantasy Наоки Ёсиды, который может раскрыть точную дату релиза новой игры. По слухам, она выйдет 22 июня 2023 года.