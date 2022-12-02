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50 минут назад

Видеоигры получат возрастную маркировку

Sostav.ru

Правительство разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр — до конца года инициатива войдёт в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Видеоигры в России получат возрастную маркировку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минэкономики уже подготовило изменения в федеральный проект, они вынесены на утверждение профильной правкомиссии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что мера направлена на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации.

В России действуют требования по возрастной маркировке контента, но видеоигры попадают под них лишь частично, поясняют юристы. Сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией: классификацию осуществляет производитель игры или её распространитель. Сейчас же речь ведётся о запуске системы по аналогии с международной PEGI (европейская рейтинговая система компьютерных игр).

Участники рынка обеспокоены перспективой роста расходов при введении таких мер. Они называют регулирование избыточным. Дублирование регуляторных процессов усложнит жизнь небольших и даже крупных студий, а «некоторые издательства вообще может поставить на грань выживания», отметил собеседник издания.

Ранее Роскомнадзор предложил определить правовой статус внутриигровых предметов, а также заставить игровые площадки соблюдать требования «пакета Яровой», то есть хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам.

Игры,Дмитрий Чернышенко,Коммерсант,Роскомнадзор,
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