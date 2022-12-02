В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
7 минут назад

Расширение Forbidden Sanctum добавит в Path of Exile режим рогалика

Игромания.ру

Cтудия Grinding Gear Games анонсировала обновление The Forbidden Sanctum к ролевой игре Path of Exile. Оно выйдет на РС 9 декабря, а владельцам консолей придётся подождать до 14 декабря.

Расширение Forbidden Sanctum добавит в Path of Exile режим рогалика
Фото: Игромания.руИгромания.ру

С выходом обновления игрокам откроется Запретное святилище, подземелье из четырёх уровней с боссом на каждом. При каждом прохождении эти этажи будут меняться, и задача игроков — добраться как можно дальше. И усложнят задачу комнаты, в которых на героев будут накладываться различные недуги. И для противодействия им придётся искать блага различной силы.

Уровень решимости персонажа, необходимый для перехода к новой комнате, также будет постепенно снижаться из-за внешних опасностей и атак врагов, и время от времени будет встречаться фонтан, пополняющий решимость. Но может попасться и проклятый фонтан, который принесёт ещё больше проблем.

В ходе прохождения можно раздобыть ряд мощных трофеев и реликвий, и у нас время от времени будет появляться выбор: забрать имеющиеся награды или рискнуть и получить лучшие после победы над боссом. Понятно, что победа не будет простой. К счастью, в ходе исследования Святилища можно наткнуться на алтарь, на котором разрешат сохранить реликвию, чтобы гарантированно её получить.

Все подробности грядущего обновления и нового режима рогалика показали в специальном видео, которое длится почти 27 минут.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители