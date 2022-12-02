Расширение Forbidden Sanctum добавит в Path of Exile режим рогалика

Cтудия Grinding Gear Games анонсировала обновление The Forbidden Sanctum к ролевой игре Path of Exile. Оно выйдет на РС 9 декабря, а владельцам консолей придётся подождать до 14 декабря.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

С выходом обновления игрокам откроется Запретное святилище, подземелье из четырёх уровней с боссом на каждом. При каждом прохождении эти этажи будут меняться, и задача игроков — добраться как можно дальше. И усложнят задачу комнаты, в которых на героев будут накладываться различные недуги. И для противодействия им придётся искать блага различной силы.

Уровень решимости персонажа, необходимый для перехода к новой комнате, также будет постепенно снижаться из-за внешних опасностей и атак врагов, и время от времени будет встречаться фонтан, пополняющий решимость. Но может попасться и проклятый фонтан, который принесёт ещё больше проблем.

В ходе прохождения можно раздобыть ряд мощных трофеев и реликвий, и у нас время от времени будет появляться выбор: забрать имеющиеся награды или рискнуть и получить лучшие после победы над боссом. Понятно, что победа не будет простой. К счастью, в ходе исследования Святилища можно наткнуться на алтарь, на котором разрешат сохранить реликвию, чтобы гарантированно её получить.