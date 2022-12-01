Платформенный боевик Neon White выходит на PlayStation

Студия Angel Matrix заявила, что совсем скоро, 13 декабря, выпустит свой динамичный платформенный боевик Neon White на PlayStation 4 и PlayStation 5. Его премьера состоялась в июне, и пока что игра доступна на РС и Nintendo Switch.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Neon White игрокам предстоит соревноваться за право остаться в Раю — но для этого необходимо истребить множество демонов. Каждый уровень спроектирован как небольшая головоломка, и к его прохождению можно выбирать различные подходы.