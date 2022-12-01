Платформенный боевик Neon White выходит на PlayStation

Студия Angel Matrix заявила, что совсем скоро, 13 декабря, выпустит свой динамичный платформенный боевик Neon White на PlayStation 4 и PlayStation 5. Его премьера состоялась в июне, и пока что игра доступна на РС и Nintendo Switch.
В Neon White игрокам предстоит соревноваться за право остаться в Раю — но для этого необходимо истребить множество демонов. Каждый уровень спроектирован как небольшая головоломка, и к его прохождению можно выбирать различные подходы.
Создатели игры делают упор на техническую сторону порта, поскольку скорость в ней играет важнейшую роль. Версия Neon White для PlayStation 5 будет работать на частоте 120 Гц с высокой частотой кадров, минимальным временем загрузки и максимально быстрым перезапуском уровней. В прохождении также помогут адаптивные триггеры и обратная связь контроллера.