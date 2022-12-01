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21 минуту назад

Авторы Jagged Alliance 3 рассказали о своём видении игры

Игромания.ру

Компания THQ Nordic выпустила первый дневник разработчика, в котором создатели Jagged Alliance 3 поделились своим видением пошаговой тактики. И для начала авторы поблагодарили всех, кто терпеливо ждал новостей об игре, анонсированной в сентябре 2021 года.

Авторы Jagged Alliance 3 рассказали о своем видении игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В основу Jagged Alliance 3 положены четыре основных принципа. Создатели опираются на глубокий пошаговый бой с реалистичным подходом и высоким уровнем контроля, разнообразие уникальных наемников, стратегический геймплей на карте мира и огромный, созданный вручную открытый мир, на который будут влиять наши решения.

Говоря о реалистичном подходе, разработчики не пытаются имитировать реальность. Скорее авторы игры ориентируются на боевики, где оружие может сломаться или заклинить, пули вызывают повреждения, а тяжёлые раны не заживают мгновенно.В новой игре будет около 40 наемников, как знакомых поклонникам серии, так и новичков. Все они реагируют на происходящее и боевую ситуацию, вмешиваются в разговоры, завязывают отношения, шутят, затаивают обиды и выражают свою индивидуальность самыми разными способами.

Напомним, что над Jagged Alliance 3 работает болгарская студия Haemimont Games, известная по Tropico и Surviving Mars. Дата релиза преемника культовой серии пока что не объявлена.

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