Авторы Jagged Alliance 3 рассказали о своем видении игры

Компания THQ Nordic выпустила первый дневник разработчика, в котором создатели Jagged Alliance 3 поделились своим видением пошаговой тактики. И для начала авторы поблагодарили всех, кто терпеливо ждал новостей об игре, анонсированной в сентябре 2021 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В основу Jagged Alliance 3 положены четыре основных принципа. Создатели опираются на глубокий пошаговый бой с реалистичным подходом и высоким уровнем контроля, разнообразие уникальных наемников, стратегический геймплей на карте мира и огромный, созданный вручную открытый мир, на который будут влиять наши решения.

Говоря о реалистичном подходе, разработчики не пытаются имитировать реальность. Скорее авторы игры ориентируются на боевики, где оружие может сломаться или заклинить, пули вызывают повреждения, а тяжёлые раны не заживают мгновенно.В новой игре будет около 40 наемников, как знакомых поклонникам серии, так и новичков. Все они реагируют на происходящее и боевую ситуацию, вмешиваются в разговоры, завязывают отношения, шутят, затаивают обиды и выражают свою индивидуальность самыми разными способами.