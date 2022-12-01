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1 час назад

СМИ: Nintendo может возобновить свою работу в России

Игромания.руиещё 1

СМИ заметили, что руководитель российского офиса Nintendo Яша Хаддажи учредил открытое общественное объединение «Ачивка».

СМИ: Nintendo может возобновить свою работу в России
Фото: well-played.com.auwell-played.com.au

Также стоит отметить совпадение юридических адресов ООО «Ачивка» и офиса российского подразделения Nintendo — Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3. Кроме того, основным видом деятельности указана «Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением». Как пишет «Канобу», Хаддаджи, вероятно, пытается возобновить работу Nintendo в Россию.

Nintendo полностью приостановила продажу своей продукции в России ещё в начале марта. Причём причиной такого решения послужила не столько военная спецоперация в Украине, сколько последовавшие за ней санкции. Последние привели к сбоям в логистике и проблемам с оплатой товаров в eShop.

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