СМИ: Nintendo может возобновить свою работу в России

Также стоит отметить совпадение юридических адресов ООО «Ачивка» и офиса российского подразделения Nintendo — Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3. Кроме того, основным видом деятельности указана «Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением». Как пишет «Канобу», Хаддаджи, вероятно, пытается возобновить работу Nintendo в Россию.

Nintendo полностью приостановила продажу своей продукции в России ещё в начале марта. Причём причиной такого решения послужила не столько военная спецоперация в Украине, сколько последовавшие за ней санкции. Последние привели к сбоям в логистике и проблемам с оплатой товаров в eShop.