Создатели тактического шутера World War 3 объявили о скором выходе первого сезонного обновления. Оно получило название Operation Redline и появится в игре 8 декабря. С выходом обновления завершится этап бета-тестирования и начинается первый год контента. «Операция "Красная линия"» откроет игрокам первую глобальную операцию, временное событие, которое расширяет игровой мир и вводит в конфликт новые народы. Оно посвящено Китаю и Корее: в этих зонах конфликта появятся два новых поля боя. На карте Гоби игроков ждут сражения режима «Командный бой», в шестой по величине пустыне мира командам предстоит победить противника в залах древнего храма. А демилитаризированная зона Кореи, протянувшаяся на 250 километров пограничная область, разделяющая Северную и Южную Кореи, предназначена для режима «Тактические операции». Первое сезонное обновление разблокирует новые схемы оперативника, откроет ещё больше видов оружия, транспорта и средств усиления. А задания боевого пропуска принесут эксклюзивные награды: в них более 50 уровней, как бесплатных, так и премиальных. В течение 2023 года студия The Farm 51 и издательство Wishlist Games собираются выпустить ещё три масштабных обновления. Они будут посвящены Китаю, Турции, Японии и Польше.