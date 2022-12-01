NVIDIA выпустила видеокарту в 4 раза дороже топовой RTX 4090

NVIDIA запустила в продажу новый продукт. Это ускоритель RTX A6000 на базе архитектуры Ada.
У RTX A600 есть 18176 CUDA-ядер, 48 ГБ GDDR6-памяти (384-битная шина), 568 тензорных ядер, 142 ядра трассировки лучей.
Как и в случае с NVIDIA GeForce RTX 4090, у RTX A6000 частота чипа составляет 2.5 ГГц. Используют память как у AMD Radeon RX 7900.
Примечательно, что RTX A6000 обладая большей производительностью, 91.1 терафлопс против 83, потребляет лишь 300 Вт, в то время как современная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 требует 450 Вт. NVIDIA оценила RTX A6000 в 7350 долларов, а GeForce RTX 4090 продают за 1600.