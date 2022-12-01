В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
59 минут назад

NVIDIA начала продавать ускоритель RTX A6000 Ada, который быстрее GeForce RTX 4090 и дороже в 4 раза

Inc-Newsиещё 1

NVIDIA запустила в продажу новый продукт. Это ускоритель RTX A6000 на базе архитектуры Ada.

NVIDIA выпустила видеокарту в 4 раза дороже топовой RTX 4090
Фото: NVIDIANVIDIA

У RTX A600 есть 18176 CUDA-ядер, 48 ГБ GDDR6-памяти (384-битная шина), 568 тензорных ядер, 142 ядра трассировки лучей.

Как и в случае с NVIDIA GeForce RTX 4090, у RTX A6000 частота чипа составляет 2.5 ГГц. Используют память как у AMD Radeon RX 7900.

Примечательно, что RTX A6000 обладая большей производительностью, 91.1 терафлопс против 83, потребляет лишь 300 Вт, в то время как современная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 требует 450 Вт. NVIDIA оценила RTX A6000 в 7350 долларов, а GeForce RTX 4090 продают за 1600.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители