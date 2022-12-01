NVIDIA выпустила видеокарту в 4 раза дороже топовой RTX 4090

NVIDIA запустила в продажу новый продукт. Это ускоритель RTX A6000 на базе архитектуры Ada.

Фото: NVIDIA NVIDIA

У RTX A600 есть 18176 CUDA-ядер, 48 ГБ GDDR6-памяти (384-битная шина), 568 тензорных ядер, 142 ядра трассировки лучей.

Как и в случае с NVIDIA GeForce RTX 4090, у RTX A6000 частота чипа составляет 2.5 ГГц. Используют память как у AMD Radeon RX 7900.