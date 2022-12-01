Вышел новый трейлер многообещающей Like a Dragon: Ishin

Создатели ремейка Like a Dragon: Ishin! выпустили новый трейлер проекта, который посвятили сражениям.
Игроки будут выбирать между разными стилями битв — в распоряжении, к примеру, есть холодное оружие. Кроме того, главный герой сможет поразить врагов и с помощью пистолета и другого типа пушек. А при желании можно и вовсе отлупить супостатов голыми руками или использовать стиль, сочетающий разные умения.
В трейлере показали всевозможные вариации потасовок, причём в битве против толпы врагов герой может воспользоваться «заморозкой времени», чтобы отметить всех разом, а затем обстрелять негодяев с помощью того же самого пистолета.
Релиз игры намечен 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC — предзаказавшие получат бонусы и ранний доступ (17 февраля). В прошлом стало известно, что в ремейке будет только японская озвучка, а ещё геймдиректор серии Yakuza рассказал, что спел в караоке 8 тысяч песен.