Вышел новый трейлер многообещающей Like a Dragon: Ishin

Создатели ремейка Like a Dragon: Ishin! выпустили новый трейлер проекта, который посвятили сражениям.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки будут выбирать между разными стилями битв — в распоряжении, к примеру, есть холодное оружие. Кроме того, главный герой сможет поразить врагов и с помощью пистолета и другого типа пушек. А при желании можно и вовсе отлупить супостатов голыми руками или использовать стиль, сочетающий разные умения.

В трейлере показали всевозможные вариации потасовок, причём в битве против толпы врагов герой может воспользоваться «заморозкой времени», чтобы отметить всех разом, а затем обстрелять негодяев с помощью того же самого пистолета.