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27 минут назад

Новый трейлер Like a Dragon: Ishin посвятили сражениям

Игромания.ру

Создатели ремейка Like a Dragon: Ishin! выпустили новый трейлер проекта, который посвятили сражениям.

Вышел новый трейлер многообещающей Like a Dragon: Ishin
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки будут выбирать между разными стилями битв — в распоряжении, к примеру, есть холодное оружие. Кроме того, главный герой сможет поразить врагов и с помощью пистолета и другого типа пушек. А при желании можно и вовсе отлупить супостатов голыми руками или использовать стиль, сочетающий разные умения.

В трейлере показали всевозможные вариации потасовок, причём в битве против толпы врагов герой может воспользоваться «заморозкой времени», чтобы отметить всех разом, а затем обстрелять негодяев с помощью того же самого пистолета.

Релиз игры намечен 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC — предзаказавшие получат бонусы и ранний доступ (17 февраля). В прошлом стало известно, что в ремейке будет только японская озвучка, а ещё геймдиректор серии Yakuza рассказал, что спел в караоке 8 тысяч песен.

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