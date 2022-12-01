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19 минут назад

Virtus.pro попрощалась с двумя игроками состава по Dota 2

Чемпионат.com

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro официально сообщил о расставании с двумя игроками состава по Dota 2.

Virtus.pro попрощалась с двумя игроками состава по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команду покинули саппорты Даниял yamich Лазебный и Егор Xakoda Липартия, который выступали за клуб в предыдущем сезоне. Кто заменит игроков в составе на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2022/23, пока не сообщается.

Ранее состав, который представлял клуб на чемпионате мира The International 2022, также решил оставить керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.

По нашей информации, Virtus.pro уже определилась с новым составом по Dota 2 и представит его в ближайшее время. Туда не войдёт ни один из оставшихся в ростере игроков, оба покинут клуб чуть позже.

Состав Virtus.pro по Dota 2 на текущий момент:

  • ???;
  • Даниил gpk Скутин;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • ???;
  • ???.
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