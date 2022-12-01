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25 минут назад

Для Elden Ring выпустили новый мод с перерботанным геймплеем

Игромания.ру

Для Elden Ring выпустили новую модификацию с подзаголовком Dark Moon, в которой автор переработал геймплей и другие элементы проекта.

Для Elden Ring выпустили новый мод с перерботанным геймплеем
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новинка Дилана Александера берёт за основу другой мод, Shattered, однако в данном случае создатель добавил своих идей, которые улучшают прошлое творение. При этом Shattered делал бои в проекте более быстрыми и плавными, в результате чего они стали напоминать Bloodborne.

Автор Dark Moon отметил, что проект для него «личный», хотя он и добавил в мод улучшения других фанатов. Заодно моддер добавил, что работа над новинкой продолжается, однако первая версия уже должна быть рабочей. На примеры сражений можно посмотреть в тематическом ролике. Недавно авторы Elden Ring из From Software попали в центр расследования СМИ, которые пытались выяснить уровень кранча в студии — но результаты оказались лучше ожидаемого.

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