Для Elden Ring выпустили новый мод с перерботанным геймплеем

Новинка Дилана Александера берёт за основу другой мод, Shattered, однако в данном случае создатель добавил своих идей, которые улучшают прошлое творение. При этом Shattered делал бои в проекте более быстрыми и плавными, в результате чего они стали напоминать Bloodborne.

Автор Dark Moon отметил, что проект для него «личный», хотя он и добавил в мод улучшения других фанатов. Заодно моддер добавил, что работа над новинкой продолжается, однако первая версия уже должна быть рабочей. На примеры сражений можно посмотреть в тематическом ролике. Недавно авторы Elden Ring из From Software попали в центр расследования СМИ, которые пытались выяснить уровень кранча в студии — но результаты оказались лучше ожидаемого.