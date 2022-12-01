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24 минуты назад

Слух: Final Fantasy 16 может выйти 22 июня 2023 года

Игромания.ру

В сети появился слух о том, что ролевой экшен Final Fantasy XVI может выйти 22 июня 2023 года. Намёк на эту дату увидели в загадочном сообщении надёжного инсайдера The Snitch, которое тот оставил в своём Twitter.

Названа предполагаемая дата выхода Final Fantasy 16
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«в одиночестве ночисвет ослепил мои глазадвадцать две песчинкии кристалл, защитивший меняшесть разделённых нацийобщий язык»

(прим. 22 день и 6 месяц)

Совпадает ли намёк, увиденный в сообщении инсайдера, с реальной датой релиза Final Fantasy XVI — неизвестно. При этом уже известно, что игра должна выйти именно следующим летом.

В любом случае, мы сможет узнать официальные новости по игре на грядущей The Game Awards, где запланировано выступление продюсера серии Наоки Ёсиды. Церемония, напомним, состоится 8 декабря.

Кстати, ранее Final Fantasy XVI успела получить возрастной рейтинг в Бразилии — игра не рекомендуется лицам младше 16 лет. По данным инсайдера Тома Хендерсона, предзаказы Final Fantasy XVI запустят уже 7 или 8 декабря.

Игры,Том Хендерсон,
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