Названа предполагаемая дата выхода Final Fantasy 16

В сети появился слух о том, что ролевой экшен Final Fantasy XVI может выйти 22 июня 2023 года. Намёк на эту дату увидели в загадочном сообщении надёжного инсайдера The Snitch, которое тот оставил в своём Twitter.

«в одиночестве ночисвет ослепил мои глазадвадцать две песчинкии кристалл, защитивший меняшесть разделённых нацийобщий язык»

(прим. 22 день и 6 месяц)

Совпадает ли намёк, увиденный в сообщении инсайдера, с реальной датой релиза Final Fantasy XVI — неизвестно. При этом уже известно, что игра должна выйти именно следующим летом.

В любом случае, мы сможет узнать официальные новости по игре на грядущей The Game Awards, где запланировано выступление продюсера серии Наоки Ёсиды. Церемония, напомним, состоится 8 декабря.