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1 час назад

Временный режим «Зимний экспресс» вернётся в Apex Legends 6 декабря

Игромания.ру

Создатели Apex Legends объявили о том, что 6 декабря в игре стартует событие «Зимняя стужа», которое добавит в игру временный режим «Зимний экспресс», новые предметы, престижный облик Рэйф и не только.

Временный режим «Зимний экспресс» вернется в Apex Legends
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Зимний экспресс» готовит для игроков напряжённые бои, в которых 3 отряда сражаются, чтобы запрыгнуть на поезд и захватить его, пока тот мчится по Краю света.

В рамках события можно будет собрать 24 тематических временных предмета внешнего вида, среди которых легендарные предметы для Бангалор, Крипто, Ньюкасла, Валькирии, Гибралтара и Бладхаунд, а также бесплатное оружие. Собранный набор из 24 предметов откроет доступ к новому престижному облику Рэйф «Владычица Пустоты Apex».

Каждый день «Зимней стужи» позволит заработать до 1600 очков. Испытания будут обновляться ежедневно.

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