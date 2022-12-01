Временный режим «Зимний экспресс» вернется в Apex Legends

Создатели Apex Legends объявили о том, что 6 декабря в игре стартует событие «Зимняя стужа», которое добавит в игру временный режим «Зимний экспресс», новые предметы, престижный облик Рэйф и не только.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Зимний экспресс» готовит для игроков напряжённые бои, в которых 3 отряда сражаются, чтобы запрыгнуть на поезд и захватить его, пока тот мчится по Краю света.

В рамках события можно будет собрать 24 тематических временных предмета внешнего вида, среди которых легендарные предметы для Бангалор, Крипто, Ньюкасла, Валькирии, Гибралтара и Бладхаунд, а также бесплатное оружие. Собранный набор из 24 предметов откроет доступ к новому престижному облику Рэйф «Владычица Пустоты Apex».