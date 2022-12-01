На Xbox вернули активацию ключей в дешевых странах

Вчера стало известно о том, что в цифровом магазине Xbox больше не активируются коды на игры, купленные в Турции и Аргентине. Если верить информации сообщества «ВКонтакте» Believerville, ключи снова можно активировать без особых проблем.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Информация пока что официально не подтверждалась, но, судя по всему, доступ действительно возобновили. Отмечается, что приобретать новые ключи нельзя, но активация старых кодов происходит без препятствий.

Некоторые игроки посчитали, что Microsoft решила серьёзнее регулировать собственный игровой рынок, но на деле это оказалось не так. В чём было дело, неизвестно.