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40 минут назад

Спустя сутки на Xbox вернули активацию ключей в дешёвых странах

Чемпионат.com

Вчера стало известно о том, что в цифровом магазине Xbox больше не активируются коды на игры, купленные в Турции и Аргентине. Если верить информации сообщества «ВКонтакте» Believerville, ключи снова можно активировать без особых проблем.

На Xbox вернули активацию ключей в дешевых странах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Информация пока что официально не подтверждалась, но, судя по всему, доступ действительно возобновили. Отмечается, что приобретать новые ключи нельзя, но активация старых кодов происходит без препятствий.

Некоторые игроки посчитали, что Microsoft решила серьёзнее регулировать собственный игровой рынок, но на деле это оказалось не так. В чём было дело, неизвестно.

Почему именно Турция и Аргентина? Потому что цены на ключи в Xbox в этих странах довольно низкие. Аналогичная ситуация и в PS Store — игроки из России массово мигрировали на турецкие аккаунты и закупаются там.

Игры,Microsoft,
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