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1 час назад

На Twitch теперь можно защититься от массовых атак хейтеров

Чемпионат.com

Интернет-тролли давно стали настоящей проблемой для крупных сайтов. Они не только отпугивают новичков, но и доставляют немало проблем бывалым пользователям. Особенно сильно достаётся стриминговым платформам, где устраивают целые набеги хейтеров — это когда к трансляции подключаются сотни пользователей с целью оскорбить, поиздеваться или подшутить над ведущим.

На Twitch появилась защита от массовых атак хейтеров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За эту проблему серьёзно взялся Twitch — на площадке появилась функция «Защитный режим». Она предназначена как раз для таких набегов и позволяет стримеру использовать инструментарий сайта для защиты своего психического здоровья. Так, при активации «Защитного режима» ведущий сможет отключить чат для тех, кто впервые попал на стрим. А если и это не поможет, то владелец канала сможет заблокировать конкретные слова и фразы, которые массово используют недоброжелатели.

Как отмечают в Twitch, это только начало их большой работы над более комфортной атмосферой на сайте. Компания прекрасно понимает, что стримерам понадобится больше защитных функций, но начало уже положено.

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