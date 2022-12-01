Как купить The Callisto Protocol в России для ПК и консолей

Совсем скоро состоится релиз The Callisto Protocol — космического хоррора от создателей Dead Space, который продолжит традиции почившей серии. Более того, это один из немногих крупнобюджетных блокбастеров 2022 года, который можно без особых затруднений купить в России. Рассказываем, как это сделать.

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Как купить The Callisto Protocol на ПК

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Издатель KRAFTON не вводил региональных ограничений против российских пользователей, поэтому самый простой способ купить The Callisto Protocol — это Steam, где игра доступна без каких-либо хитростей. Цена немаленькая (3 645 рублей), однако вам не придется использовать обходные пути, смену регионов и услуги продавцов на сторонних площадках: там тоже можно найти ключи на ПК-копию, но стоят они еще дороже.

Оплатить покупку The Callisto Protocol можно через кошелек Steam: он пополняется через платежный сервис Qiwi в казахских тенге (инструкции можно найти в Интернете). Пополнение кошелька и конверсия валют добавят существенную наценку, поэтому, скорее всего, игра обойдется вам примерно в 4 000 рублей. Делюкс-издание, куда входит сезонный пропуск — где-то 5 500 рублей.

Как купить The Callisto Protocol на PlayStation 5 и Xbox Series

Отечественный филиал PlayStation Store все так же не работает, поэтому владельцы PS5 могут приобрести The Callisto Protocol следующими способами. О первом мы рассказывали уже не раз: вы можете зарегистрировать новый аккаунт PSN в другом регионе, будь то Турция, США или какая-нибудь страна Евросоюза. Для покупки вам понадобится либо карта зарубежного банка, либо карта оплаты в соответствующей валюте — последние можно отыскать как на российских маркетплейсах, так и на иностранных. Оба варианта сулят существенную переплату, но во втором, скорее всего, придется заводить криптокошелек, чтобы приобрести карту оплаты за биткоин или эфир.

Способ номер два актуален как для PlayStation 5, так и для Xbox Series: некоторые отечественные оптовики собирают предзаказы коробочных изданий The Callisto Protocol по цене примерно в 6 000 рублей. Это надежный вариант, при котором вам не придется тратить время на обход региональных ограничений, но предупреждаем, что поставки дисков могут задержаться — есть вероятность, что вы начнете играть позже.