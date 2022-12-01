Как купить The Callisto Protocol в России для ПК и консолей

Совсем скоро состоится релиз The Callisto Protocol — космического хоррора от создателей Dead Space, который продолжит традиции почившей серии. Более того, это один из немногих крупнобюджетных блокбастеров 2022 года, который можно без особых затруднений купить в России. Рассказываем, как это сделать.
Издатель KRAFTON не вводил региональных ограничений против российских пользователей, поэтому самый простой способ купить The Callisto Protocol — это Steam, где игра доступна без каких-либо хитростей. Цена немаленькая (3 645 рублей), однако вам не придется использовать обходные пути, смену регионов и услуги продавцов на сторонних площадках: там тоже можно найти ключи на ПК-копию, но стоят они еще дороже.
Оплатить покупку The Callisto Protocol можно через кошелек Steam: он пополняется через платежный сервис Qiwi в казахских тенге (инструкции можно найти в Интернете). Пополнение кошелька и конверсия валют добавят существенную наценку, поэтому, скорее всего, игра обойдется вам примерно в 4 000 рублей. Делюкс-издание, куда входит сезонный пропуск — где-то 5 500 рублей.
Отечественный филиал PlayStation Store все так же не работает, поэтому владельцы PS5 могут приобрести The Callisto Protocol следующими способами. О первом мы рассказывали уже не раз: вы можете зарегистрировать новый аккаунт PSN в другом регионе, будь то Турция, США или какая-нибудь страна Евросоюза. Для покупки вам понадобится либо карта зарубежного банка, либо карта оплаты в соответствующей валюте — последние можно отыскать как на российских маркетплейсах, так и на иностранных. Оба варианта сулят существенную переплату, но во втором, скорее всего, придется заводить криптокошелек, чтобы приобрести карту оплаты за биткоин или эфир.
Способ номер два актуален как для PlayStation 5, так и для Xbox Series: некоторые отечественные оптовики собирают предзаказы коробочных изданий The Callisto Protocol по цене примерно в 6 000 рублей. Это надежный вариант, при котором вам не придется тратить время на обход региональных ограничений, но предупреждаем, что поставки дисков могут задержаться — есть вероятность, что вы начнете играть позже.
Наконец, сторонние продавцы на маркетплейсах, вроде все того же plati.market, предоставляют услуги покупки игр на аккаунты. Как мы уже не раз говорили, это тоже неплохая опция, но если вы решитесь доверить свою учетную запись незнакомцу, то имейте в виду, что за такие операции деньги, как правило, предоставляются вперед. Ищите надежного продавца, чью репутацию подтверждают положительные отзывы: чем больше, тем лучше. Иначе вы рискуете потерять не только деньги, но и аккаунт.