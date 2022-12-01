Названа цена главного конкурента Steam Deck

GPD Win 4 – это компактный портативный компьютер, оснащённый выдвижной QWERTY-клавиатуруй, и который, безусловно, может составить конкуренцию Steam Deck. Новинка была представлена в сентябре этого года. Теперь производитель раскрыл подробности о доступности и о стоимости устройства.
GPD Win 4 будет доступен для предварительного заказа в рамках краудфандинговой кампании Indiegogo, которая стартует с середины декабря этого года.
Стоимость устройства составляет:
Напомним, GPD Win 4 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и защищённым стеклом Gorilla Glass 5. Производительность портативного устройства обеспечивает процессор AMD Ryzen 7 6800U в тандеме с интегрированным графическим процессором Radeon 680M, оперативной памятью LPDDR5-6400 (припаянной к материнской плате) и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe.
Также в устройстве имеется набор портов, в том числе порт USB4 с поддержкой скорости передачи данных 40 ГБит/с, 6-осевой, улучшенный вибромотор, аналоговые стики и дополнительные кнопки на тыльной стороне. Вес игровой консоли составляет 500 грамм.
Corning представила Gorilla Glass Victus 2 – закаленное стекло, выдерживающее падение на бетон Представлен процессор Unisoc T820 – конкурент MediaTek Dimensity 820 Мужчина купил 300 смартфонов iPhone 13, но на выходе из Apple Store его ограбили