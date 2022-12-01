Названа цена главного конкурента Steam Deck

GPD Win 4 – это компактный портативный компьютер, оснащённый выдвижной QWERTY-клавиатуруй, и который, безусловно, может составить конкуренцию Steam Deck. Новинка была представлена в сентябре этого года. Теперь производитель раскрыл подробности о доступности и о стоимости устройства.

Фото: MobiDevices MobiDevices

GPD Win 4 будет доступен для предварительного заказа в рамках краудфандинговой кампании Indiegogo, которая стартует с середины декабря этого года.

Стоимость устройства составляет:

16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ SSD – $799;

16 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD – $899;

32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD – $999;

32 ГБ ОЗУ / 2 ТБ SSD – $1199.

Напомним, GPD Win 4 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и защищённым стеклом Gorilla Glass 5. Производительность портативного устройства обеспечивает процессор AMD Ryzen 7 6800U в тандеме с интегрированным графическим процессором Radeon 680M, оперативной памятью LPDDR5-6400 (припаянной к материнской плате) и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe.