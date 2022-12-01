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1 час назад

Игровая консоль-слайдер GPD Win 4 с Ryzen 7 6800U будет стоить от $800

MobiDevices

GPD Win 4 – это компактный портативный компьютер, оснащённый выдвижной QWERTY-клавиатуруй, и который, безусловно, может составить конкуренцию Steam Deck. Новинка была представлена в сентябре этого года. Теперь производитель раскрыл подробности о доступности и о стоимости устройства.

Названа цена главного конкурента Steam Deck
Фото: MobiDevicesMobiDevices

GPD Win 4 будет доступен для предварительного заказа в рамках краудфандинговой кампании Indiegogo, которая стартует с середины декабря этого года.

Стоимость устройства составляет:

  • 16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ SSD – $799;
  • 16 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD – $899;
  • 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD – $999;
  • 32 ГБ ОЗУ / 2 ТБ SSD – $1199.

Напомним, GPD Win 4 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и защищённым стеклом Gorilla Glass 5. Производительность портативного устройства обеспечивает процессор AMD Ryzen 7 6800U в тандеме с интегрированным графическим процессором Radeon 680M, оперативной памятью LPDDR5-6400 (припаянной к материнской плате) и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe.

Также в устройстве имеется набор портов, в том числе порт USB4 с поддержкой скорости передачи данных 40 ГБит/с, 6-осевой, улучшенный вибромотор, аналоговые стики и дополнительные кнопки на тыльной стороне. Вес игровой консоли составляет 500 грамм.

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