Шутер Borderlands 3 получил возрастной рейтинг для Nintendo Switch

Рейтинг получили все издания игры, включая весь вышедший дополнительный контент. Официально версия для Nintendo Switch пока не была анонсирована ни 2K, ни Gearbox Software.

Borderlands 3 вышла в сентябре 2019 года. Сейчас игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Epic Games Store). В этом году проект получил полную поддержку кроссплатформенности.