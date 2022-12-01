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37 минут назад

Шутер Borderlands 3 получил возрастной рейтинг для Nintendo Switch

Игромания.ру

Издание Gematsu заметило, что Европейская рейтинговая система PEGI выдала шутеру Borderlands 3 возрастной рейтинг для Nintendo Switch.

Шутер Borderlands 3 получил возрастной рейтинг для Nintendo Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Рейтинг получили все издания игры, включая весь вышедший дополнительный контент. Официально версия для Nintendo Switch пока не была анонсирована ни 2K, ни Gearbox Software.

Borderlands 3 вышла в сентябре 2019 года. Сейчас игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam и Epic Games Store). В этом году проект получил полную поддержку кроссплатформенности.

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