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1 час назад

Профессионального геймера заблокировали на Twitch, потому что он 11-летний ребенок

Газета.Ru

Модераторы платформы Twitch навсегда заблокировали аккаунт бразильского стримера с ником Lucas, который по совместительству является одним из немногих игроков в онлайн-шутере Valorant с наивысшим рангом Radiant, за несоответствие требованию о минимально допустимом возрасте. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Профессионального геймера заблокировали на Twitch из-за его возраста
Фото: Газета.ruГазета.ru

Оказалось, что Lucas всего 11 лет, хотя по правилам Twitch ведущие трансляции должны быть не моложе 13 лет. Twitch пошел на радикальные меры, несмотря на постоянный присмотр родителей. Убедиться, что мальчик всегда стримит в компании родителей, можно, просмотрев записи его трансляций.

Как отмечает Eurogamer, пользователи Twitter, где изначально была опубликована история Lucas, разделились. Некоторые сочли решение Twitch несправедливым, а другие сочли действие платформы оправданным.

Журналисты также отметили, что Lucas нарушил формальные правила не только Twitch, но и европейской рейтинговой системы компьютерных игр и другого развлекательного ПО (PEGI). Согласно маркировке PEGI, игра Valorant не предназначена для лиц младше 16 лет.

Родители Lucas заявили, что не знали о тонкостях модерации на Twitch. По их словам, аккаунт Lucas однажды уже подвергался блокировке, но она в скором времени была отменена. После этого 11-летний мальчик без проблем стримил еще четыре месяца.

Valorant – это сетевой шутер от компании Riot Games, выпущенный в 2020 году. С 2021 года по Valorant проходят международные киберспортивные турниры.

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