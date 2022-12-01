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10 минут назад

Каждую минуту The Game Awards 2022 будут дарить Steam Deck

Чемпионат.com

Valve объявила о приятном бонусе для тех, кто будет смотреть церемонию The Game Awards 2022. Каждую минуту шоу компания будет дарить по одному Steam Deck на 512 ГБ памяти. Принять участие из России, к сожалению, не получится.

Каждую минуту The Game Awards 2022 будут дарить Steam Deck
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Раздача портативных ПК будет проходить среди жителей США, Канады, Великобритании и Евросоюза. Остальные смогут получить лишь анимированный стикер «Стимчик». Важно, чтобы аккаунт Steam не имел блокировок и различных ограничений. Также необходимо, чтобы с 14 ноября 2021 года по 14 ноября 2022 года вы совершили хотя бы одну покупку.

Отмечается, что смотреть шоу необходимо именно через Steam. Каждую минуту церемонии в чате будет помечаться победитель, которому причитается Steam Deck.

The Game Awards 2022 пройдёт 9 декабря. На церемонии ожидаются новости по уже анонсированным играм и множество анонсов.

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