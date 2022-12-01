Atlus объявила о том, что продажи Persona 5 Royal на новых платформах превысили 1 млн копий. Напомним, что изначально игра выходила только на PS4 в 2020 году (релиз за пределами Японии), а 21 октября этого года она добралась до PC (Steam), PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что по состоянию на 30 ноября 2022 года продажи PS4-версии P5R превысили 2,3 млн единиц. Таким образом, вместе с показателями на PS4 мировой тираж Persona 5 Royal составил более 3,3 млн копий — на физических носителях и в цифре.

Если говорить о всех проектах «серии» Persona 5, которая включает Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5: Dancing in Starlight и Persona 5 Strikers, то по состоянию на 30 ноября их общий тираж превысил 8,3 млн копий по всему миру. А продажи франшизы перешагнули отметку в 16,8 млн копий по всему миру.