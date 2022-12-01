Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о работе над второй частью

В опубликованном финансовом отчете студии CD Projekt RED всплыла дата начала разработки продолжения Cyberpunk 2077. По данным из документа, работа над сиквелом начнется только после выхода дополнения Phantom Liberty.
Главный исполнительный директор CDPR Адам Кичинский отметил, что студия сконцентрирована на заключительном этапе разработки дополнения для Cyberpunk 2077. Сейчас над грядущим крупным DLC работают почти 350 человек.
Напомним, релиз Phantom Liberty запланирован на 2023 год только для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее стало известно, что за единственное DLC придется заплатить порядка $ 30. Заглавное фото: wallpapersden.com