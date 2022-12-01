Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о работе над второй частью

В опубликованном финансовом отчете студии CD Projekt RED всплыла дата начала разработки продолжения Cyberpunk 2077. По данным из документа, работа над сиквелом начнется только после выхода дополнения Phantom Liberty.

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Главный исполнительный директор CDPR Адам Кичинский отметил, что студия сконцентрирована на заключительном этапе разработки дополнения для Cyberpunk 2077. Сейчас над грядущим крупным DLC работают почти 350 человек.