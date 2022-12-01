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7 минут назад

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, когда начнут работать над второй частью

Cq.ru

В опубликованном финансовом отчете студии CD Projekt RED всплыла дата начала разработки продолжения Cyberpunk 2077. По данным из документа, работа над сиквелом начнется только после выхода дополнения Phantom Liberty.

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о работе над второй частью
Фото: Cq.ruCq.ru

Главный исполнительный директор CDPR Адам Кичинский отметил, что студия сконцентрирована на заключительном этапе разработки дополнения для Cyberpunk 2077. Сейчас над грядущим крупным DLC работают почти 350 человек.

Напомним, релиз Phantom Liberty запланирован на 2023 год только для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее стало известно, что за единственное DLC придется заплатить порядка $ 30. Заглавное фото: wallpapersden.com

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