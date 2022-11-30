Косплеер показала воинственного Серого стража из Dragon Age: Origins

Серый Страж — это главный герой игры. Его предыстория зависит от выбранного класса. Персонаж может быть лишённым касты гномом или бродягой-эльфом, дворянином из Ферелдена или даже членом королевской гномьей семьи.

Первая игра в серии Dragon Age — Dragon Age: Origins — вышла в 2009 году. Критики приняли проект очень тёпло и оценили достаточно высоко. Игра была признана лучшей компьютерной игрой 2009 года. Также тайтл победил в номинациях «Игра года» и «RPG года» от «Игромании».