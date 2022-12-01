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1 час назад

Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide — игру можно купить и в России

Игромания.руиещё 1

Состоялся релиз кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide, над которым работали разработчики Warhammer: Vermintide 2 из студии Fatshark.

Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра уже доступна на PC (Steam, Microsoft Store и Game Pass), а позже она должна выйти и на Xbox Series. Пиковый онлайн Darktide в Steam составил 108,395 пользователей, а прямо сейчас в игре находятся 59,288 человек.

Что касается отзывов, то в Steam у игры 76% из 24,031 обзоров положительные. Игроки хвалят проект за музыку, графику и увлекательный «мясной» геймплей с отличным балансом. При этом многие жалуются на оптимизацию.

Darktide можно купить и в российском Steam. В игре заявлена поддержка русских субтитров и интерфейса. Стандартное издание обойдётся в 2749 pуб, а Imperial Edition — в 4129 pуб. Примечательно, что в России ценник на Darktide оказался третьим по дороговизне в мире — дороже только в Швейцарии и Израиле.

Описание игры: В Warhammer 40,000: Darktide игроков ждёт путешествие в Терциум: семя скверны постепенно захватывает ульи, и, если вовремя не искоренить вражеские силы, город падёт под напором Хаоса. Систему рукопашного боя разработчики перенесли из Vermintide 2, а разнообразие миссиям придадут модификаторы, к которым придётся приспосабливать снаряжение и тактики.

Игры,Microsoft,
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