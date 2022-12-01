Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide

Состоялся релиз кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide, над которым работали разработчики Warhammer: Vermintide 2 из студии Fatshark.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра уже доступна на PC (Steam, Microsoft Store и Game Pass), а позже она должна выйти и на Xbox Series. Пиковый онлайн Darktide в Steam составил 108,395 пользователей, а прямо сейчас в игре находятся 59,288 человек.

Что касается отзывов, то в Steam у игры 76% из 24,031 обзоров положительные. Игроки хвалят проект за музыку, графику и увлекательный «мясной» геймплей с отличным балансом. При этом многие жалуются на оптимизацию.

Darktide можно купить и в российском Steam. В игре заявлена поддержка русских субтитров и интерфейса. Стандартное издание обойдётся в 2749 pуб, а Imperial Edition — в 4129 pуб. Примечательно, что в России ценник на Darktide оказался третьим по дороговизне в мире — дороже только в Швейцарии и Израиле.