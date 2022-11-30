Создатель Skyrim: геймеры будут играть в TES VI в течение 10-20 лет

Исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios и создатель ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim Тодд Говард рассказал, что разработка новой игры The Elder Scrolls VI находится на ранних этапах, несмотря на анонс проекта в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью блогеру Лексу Фридману.

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

«Проект пока находится на этапе подготовки к производству. Полномасштабная разработка будет начата после релиза Starfield», — сказал он.

Говард также подтвердил, что студия уже приступила к работе над саундтреком The Elder Scrolls VI: часть музыкальных композиций готова, и они отличаются от темы, которая была в тизере 2018 года.

На вопрос о сроках выхода The Elder Scrolls VI Говард лишь ответил, что «смутно представляет» дату релиза. Однако он заверил, что в студии думают о The Elder Scrolls VI «как об игре, в которую будут возвращаться в течение 10–20 лет».

«Это сразу меняет отношение к разработке. Skyrim сейчас 11 лет, а в нее до сих пор играют больше, чем в любую другую нашу игру», — заключил он.

The Elder Scrolls VI была анонсирована на Е3 2018 и с тех пор об игре нет какой-либо официальной информации. В тизере были показаны лишь одна из локаций и логотип.