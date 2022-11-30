Фанатов Overwatch 2 лишили обещанных скинов

Некоторые фанаты Overwatch League, которым обещали за просмотры киберспортивных матчей по Overwatch 2 бесплатные скины, их в итоге не получили. Пользователей должны были наградить обликами после 15 ноября, но награды за насмотренные часы получили не все.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Один из фанатов насмотрел более 35 часов игр — он должен был гарантированно получить вознаграждение. При этом Blizzard ему сообщила, что призы не положены тем, кто не выполняет условия акции.

Сообщается, что служба поддержки компании не может проверять соответствия условиям акции и как-то помогать пользователям, которые не получают призовые облики.

Поддержка не может проверить соответствие условиям для получения наград за просмотр Overwatch League и не может помочь с этой проблемой.