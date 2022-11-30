Появились подробности о разработке Beyond Good and Evil 2

По данным инсайдера Тома Хендерсона, многострадальная Beyond Good and Evil 2 до сих пор далека от релиза.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Прошлым летом игру начали тестировать внутри студии, а с тех пор прошло ещё несколько тестов. При этом представители Ubisoft продолжали сообщать участникам инициативы, что проект всё ещё находится на стадии ранней разработки.

Инсайдеру якобы удалось получить изображения текущей версии проекта, которыми нельзя делиться с публикой. И, судя по всему, игру «перезапустили» после показала пре-альфы в 2018 году. Но теперь детализации, подобной прошлому демо, в новой версии нет.

По большей части на кадрах присутствуют лишь пустые планеты с блоками различных строений, которые позже, видимо, должны превратить в здания. Детализация в целом на очень низком уровне, будто авторы выставили самые слабые настройки графики.

На старое демо похожи лишь космические корабли, однако всё остальное на порядок уступает прошлому показу. Хендерсон предположил, что в ближайшие пару лет выхода проекта ждать не стоит, хотя его разработка продолжается на официальном уровне.