В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
24 минуты назад

Для Metro 2033 готовят мод с новым сюжетом и говорящим героем — вышел свежий трейлер

Cq.ru

Команда моддеров Green Games Group уже на протяжении двух лет создает крупный проект Legacy на основе шутера Metro 2033. После долгого молчания энтузиасты показали новый трейлер своего детища и рассказали о проделанной работе.

Для Metro 2033 готовят мод с новым сюжетом и говорящим героем
Фото: Cq.ruCq.ru

Изначально разработчики создавали аддон на базе оригинальной игры 2010 года, а в начале 2022 года команда начала перенос мода «Наследие» на обновленный движок Redux-версии. Работа по смене технологий затянулась, поэтому от авторов долго не было никаких новостей.

По словам Green Games Group, в Metro 2033: Legacy будет новый сюжет и более масштабный мир с открытыми локациями. Моддеры планируют добавить систему диалогов и «научить» главного героя разговаривать. Когда работа над модификацией завершится, авторы пока не знают.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители