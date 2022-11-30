Для Metro 2033 готовят мод с новым сюжетом и говорящим героем

Команда моддеров Green Games Group уже на протяжении двух лет создает крупный проект Legacy на основе шутера Metro 2033. После долгого молчания энтузиасты показали новый трейлер своего детища и рассказали о проделанной работе.

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Изначально разработчики создавали аддон на базе оригинальной игры 2010 года, а в начале 2022 года команда начала перенос мода «Наследие» на обновленный движок Redux-версии. Работа по смене технологий затянулась, поэтому от авторов долго не было никаких новостей.