Обзор Need for Speed Unbound — игра разделила фанатов

Need for Speed Unbound с самого анонса любят и ненавидят. Одни смеялись над мультяшным визуалом и сравнивали игру с «Детьми против волшебников». Другие радовались изменениям, ведь разработчики сделали хоть что-то необычное и креативное. Почти любой опрос заканчивался примерно с равным соотношением критиков и оптимистов.

Пожалуй, в противоречиях главная фишка Unbound: о ней интересно спорить. Для серии такое внимание – уже победа, ведь про Payback и Heat забывали ещё до старта продаж. Но что насчёт обычных игроков? Стоит ли вообще заценить Need for Speed Unbound?

Тут много стыдных проблем

К музыке тоже есть вопросы, но это больше вопрос вкусов. Геймеры, которые выросли на The Only от Static-X (NFS Underground) или Edge of the Earth от 30 Seconds to Mars (NFS Hot Pursuit), вряд ли закинут в плейлист новые треки. Некоторые композиции даже раздражают. Но молодому поколению, фанатеющему от A$AP Rocky и прочих рэперов, всё точно понравится.