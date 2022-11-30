Критики оценили Marvel's Midnight Suns - X-Com про супергероев

Журналисты поделились первыми оценками Marvel's Midnight Suns — и впечатления остались по большей части довольно хорошими.Так, на момент публикации новости у тактической ролевой игры 84 балла на Metacritic (на основе 35 рецензий) — речь о версии для PC, у которой только два «смешанных» обзора. В то же время у Midnight Suns 83 балла на Opencritic (на основе 31 рецензии).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Высший балл игре поставил критик VGC, описывая увлекательный и глубокий стратегический геймплей, а также ярких персонажей и продолжительную сюжетную кампанию. Журналист называет Marvel's Midnight Suns «современной классикой» и одним из крупнейших сюрпризов года. Ему вторят издания Player 2 и GamesHub, также поставившие игре высшую оценку: они хвалят студию Firaxis («возможно, лучших разработчиков стратегий на планете»), рекомендуя игру даже тем, кто не часто играет в тактические проекты.

При этом даже более критически настроенные авторы пишут, что Marvel's Midnight Suns оказалась не такой, какой они её себе представляли, и это хорошо. Да, у игры есть определённые проблемы, но финальная форма получилась заслуживающей внимания и благодаря героям (и исполнителям ролей), и благодаря геймплейным возможностям.

Пока что наименьший балл тактики составляет 6 из 10. Так, кому-то не понравилась история и репетативные сражения, которые не доставляют длительного удовольствия, но даже этот критик добавляет, что взаимодействие между персонажами всё же порадует поклонников комиксов и фильмов Marvel.