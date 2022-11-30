Месси появился в Call of Duty: Modern Warfare 2

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II выпустили набор с футболистом Месси, приуроченный к FIFA World Cup. В его состав вошло 8 уникальных предметов, а приобрести его можно за 2400 монет (чуть меньше 20 долларов): Оперативник Месси; Добивание (без оружия); Две новые пушки; Скин для танка; Брелок для оружия; Эмблема и стикер.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Цена бандла оказалась несколько выше обычной, поскольку в этот набор вошло больше предметов. На его стоимость наверняка повлияла и популярность самого Месси.