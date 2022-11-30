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21 минуту назад

К Call of Duty: Modern Warfare&nbsp;2 вышел набор с футболистом Месси

Игромания.ру

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II выпустили набор с футболистом Месси, приуроченный к FIFA World Cup. В его состав вошло 8 уникальных предметов, а приобрести его можно за 2400 монет (чуть меньше 20 долларов): Оперативник Месси; Добивание (без оружия); Две новые пушки; Скин для танка; Брелок для оружия; Эмблема и стикер.

Месси появился в Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Цена бандла оказалась несколько выше обычной, поскольку в этот набор вошло больше предметов. На его стоимость наверняка повлияла и популярность самого Месси.

Напомним, что ранее о наборах с футболистами для Call of Duty: Modern Warfare II сообщал инсайдер Том Хендерсон. Кроме Месси в игровых файлах были обнаружены имена и других знаменитых спортсменов.

Игры,Том Хендерсон,
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